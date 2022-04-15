《大新聞大爆卦》

2022年高雄市長選舉，國民黨人選仍未定，陸續傳出前高雄副市長李四川、台北市議員羅智強、高雄市議員陳麗娜等人；國民黨祕書長黃健庭今天(15日則突然爆出原先3月底要公布的高雄市長人選，其實就是鎖定羅智強。媒體人羅友志卻爆料，針對高雄市長人選，國民黨沒有一個人去協調過，「黨中央每天就是李四川」。

針對國民黨的高雄市長人選，羅友志15日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中爆料表示，到現在，高雄市長的人選，不管在地、中央，沒有一個人去協調過，對所有高雄有意願參選的人，也沒有人去打過一通電話，包括李四川以外的人。他不禁質疑，現在國民黨中央每天就是李四川，除了李四川之外沒有人了嗎？沒有人了就放風聲，叫羅智強去參選高雄市長，這跟羅智強說要去桃園不是一樣嗎？

羅友志認為，國民黨主席朱立倫完全沒有一個標準，他要學總統蔡英文盆滿缽滿、金銀財寶給大家分，可是他手上又沒東西，卻要玩這種議題設定。

羅友志甚至指出，羅智強表示願意去高雄一戰，不排斥任何困難的地方，即使高雄贏不了，他也可以用盡空戰的力量，因為他沒路了，台北不給、桃園也不給。