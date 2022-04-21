立法院財政委員會今（21日）審查「會計法第99條之1修正草案」，關係到國務機要費除罪化，國民黨、民進黨兩黨再度攻占主席台雙方僵持不下。民進黨團總召柯建銘強調，「今天拚出委員會，不然今天來幹嘛？」
柯建銘表示，國務機要費與特別費屬於同樣的性質，特別費除罪，國務機要費更應該除罪，「特別費由國務機要費延伸而來，為何兒子沒罪，母親會有罪？」這是憲法平等原則，法律訂定不能對於某些人有偏頗，這部分相當清楚，國務機要費跨黨派。
柯建銘表示，當年黃衫軍也是為了國務機要費，阿扁偵訊後也上手銬也是因國務機要費，那是有歷史的問題，國民黨看到阿扁一定會抓狂，阿扁是很冤枉的，國民黨要好好思考，今天做這工作，是為了憲法的平等權，盼國民黨在委員會好好討論，各黨都有各黨的主張都尊重，好好理性討論。
「今天拚出委員會，不然今天來幹嘛？」柯建銘說，疫情無論嚴重不嚴重，大家理性討論，其他委員會都有舉行，出委員會後再到院會來討論，他再強調，國務機要費和特別費是一樣的性質，不應該有憲法不平等原則。
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