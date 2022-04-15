2022年縣市長選舉，台北市長方面，國民黨立委蔣萬安面臨台北副市長黃珊珊挑戰；桃園市長方面，台北市議員羅智強宣布參選引]來關注；民進黨則有前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍等三「活棋」。媒體人「逆風的烏鴉」直言，如果這就是民進黨在北北桃的王牌，國民黨和民眾黨現在是在緊張什麼？

逆風的烏鴉15日在臉書貼文表示，九合一大選，台北和桃園兩市是兵家必爭之地。這陣子以來，關於選情的各種焦點，其實是很畸形的。

逆風的烏鴉指出，最近的焦點，就是台北，蔣萬安選情越來越吃緊，黃珊珊是個攪局者，但卻可能是民眾黨的惟一希望。國民黨則在桃園黨內互打，羅智強想空降，黨內不給。但看到這些所謂的焦點，難道你不會狐疑一件事：啊，民進黨哩？

逆風的烏鴉接著直言，民進黨三大「王牌活棋」是什麼貨色？其中之一的陳建仁，曾遭質疑為高端守護神？又稱體感對照組專家；至於陳時中，如果沒意外，注定是要在疫情結束前落跑了，而林佳龍，華航正名師，其他沒了。他不禁問，如果這就是民進黨在北北桃的王牌，國民黨和民眾黨和他們的支持者現在是在緊張什麼？

網友紛紛說，「其實我們柯粉真的沒在緊張啊，國民黨我就不知道了」「還是很怕民進黨跟塔綠班又出什麼『奇招』」「要打倒對手不用變得更強，只要讓對手變得更弱就行了」「時也，勢也 ，命也」。