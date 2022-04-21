立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，會議室開門時藍綠立委推擠搶占主席台。（姚志平攝）

【LIVE直播】立院稍早衝突

前總統陳水扁日前舉行記者會為自己的國務機要費案喊冤，立法院財政委員會今(21日)就排定，要審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍營對此痛批是為扁解套。民進黨團一早甲級動員力拚出委員會，國民黨今清晨6點就出擊，雙方立委在會議室門一開時，為了排隊問題，就爆發推擠衝突搶占主席台，更出現推擠倒地的畫面。

在會議門一開時，藍綠立委都搶著擠進去占領主席台，從直播畫面中可見，藍委陳玉珍和綠委王美惠都一度在推擠之中摔倒在地，不過兩人皆很快起身再度衝向主席台。雙方持續在主席台上僵持不下。

立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，會議室開門時藍綠立委推擠搶占主席台。（姚志平攝）

立法院財政委員會今（21日）審查「會計法第99條之1修正草案」，藍綠兩黨攻占主席台。（葉書宏攝）

財委會於上午6時30分，兩黨立委先在門外推擠拉扯，隨後衝向主席台，王美惠、陳玉珍還因此摔倒在地，沈發惠最後順利搶占主席台，緊抓主席台麥克風，將近9時，雙方再度在主席台上爭搶麥克風。

據悉，民進黨立委蔡易餘去年提出「會計法第99條之1修正草案」，但審查時遭國民黨團強力杯葛，如今再度捲土重來，立法院財政委員會排定再度審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍營痛批此舉是為扁解套。

藍委賴士葆也在臉書曬出影片表示，今天早上黨團五點半以前就到財委會門口，就是要阻擋民進黨今排案，要特別強調，疫情這麼嚴峻，他們排這案有兩用意，一個是替陳水扁貪汙案解套，第二是要為陳時中解圍，因他以前是抗疫英雄，但陸續出現口罩、疫苗之亂等等狀況，現在還有小孩疫苗問題，要藉此紓解老百姓對陳的憤怒。

藍委林奕華則在臉書發文指出，昨天疫情創新高本土+2386，立法院搞這齣？今天為幫陳水扁一人國務機要費貪污案除罪，民進黨團排會計法99條之1在財政委員會審議，搞到藍綠一早動員；她質疑，「現在疫情高漲，民進黨排這麼高度政治性的法案，難道沒有更重要的民生法案嗎？眼中還有為疫情擔心或因此生活受影響的平民百姓嗎？」

民進黨團總召柯建銘說，各黨有各黨的政治攻防我們都尊重，大家理性討論好好詢答。國民黨團總召曾銘宗表示，大家想想看這時機點合適嗎?疫情這麼嚴重，委員群聚在一起，強行通過這麼有爭議的法案，民進黨為何要為阿扁一人修法，國民黨做強烈抗議跟譴責，呼籲民眾用選票唾棄民進黨。