民進黨今在財政委員會排案審查《會計法》，讓國務機要費除罪化，在藍綠肢體衝突下被送出委員會。國民黨立委李貴敏批評，在國內缺乏疫苗、缺乏藥物、缺乏快篩，連幼兒疫苗都沒有辦法解決的時刻，民進黨居然趁火打劫、混水摸魚，為前總統陳水扁一人修法。

李貴敏說，民進黨立委提案又直接透過多數表決通過，直接把法案在沒有質詢、沒有審查的情況之下，直接送出委員會，這樣子一個違憲、違法的決議，當然絕對不能買單，是民主之恥。

李貴敏批評，如果要為阿扁脫罪，其實有很多的方法，特赦也可以，但是怎麼會想到用通案的方式，把法條所有相關國務機要費的部分都除罪化了？就為了阿扁一個人？人民的民意在哪裡？中華民國今天還算是一個民主國家嗎？

國民黨立院黨團也痛批，民進黨立院黨團「亳無道德底線、恬不知恥」的全體甲級動員只想為全台灣第一號貪污犯除罪，大搞群聚。蔡政府心中根本没有人民，只有政治算計，更只想讓阿扁暫時閉嘴，拿著人民給的權力討好天下第一貪污總統陳水扁。

國民黨團批評，民進黨從上到下，如此齊心秀下限，急著為貪腐總統脫罪，為一人修法。依照檢調調查，阿扁有超過一億元以上的國務機要費虛報偽報，「民進黨人到底拿了阿扁多少違法虛報的錢？你們好急，真的好急！」