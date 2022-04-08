國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，卻被國民黨主席朱立倫勸退，並被批評很弱、民調差等。資深媒體人李艷秋表示，國民黨中央出面嗆羅智強很弱、民調差，相當於打羅智強兩個巴掌。她甚至認為，國民黨可能有個說不出口的秘密，不希望初選動用民調，以免慘痛事件重演。

李艷秋今(8日)在臉書貼文表示，「不懂吔！國民黨中央公開嗆自己的同志很弱、民調差、支持的人非常、非常、非常少，已經排除提名他，真的很爽喔？」

李艷秋接著表示，國民黨中央出面嗆羅智強很弱、民調差，相當於兩個巴掌，一巴掌打他不自量力瞎攪和，一巴掌把一名戰將未來的可能性給徹底否定了。羅智強若還想選任何地方，「很弱」的標籤就會如影隨行，對手可借黨中央的刀來殺羅智強，真的是不費吹灰之力。

李艷秋指出，以國民黨目前的低迷狀況，想要參選的同志，即使他們根本成不了神，也要想辦法把他們捧成神；在家關起門訓話無所謂，但打開門對外，每個都是寶才對；如果自家長輩都說他太弱、民調差，選民怎麼可能埋單？

李艷秋認為，國民黨可能有個說不出口的秘密，不希望初選動用民調，以免上次前高雄市長韓國瑜的總統初選民調被民進黨滲透造假的慘痛事件重演。但是民調專家這麼多，怕民進黨網軍作怪更是無稽，人家可以網路作戰，國民黨不會，要怪誰？