國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，展開通勤上班之路，前兩天分別與國民黨桃園市議員梁為超、朱珍瑤合體搭台鐵與客運。對於自己被笑是傻蛋，羅智強今（13）日表示桃園正需要一位傻蛋市長！

已連續2天體驗通勤族辛苦的羅智強，今日再度與桃園市無黨籍議員牛煦庭一起從長庚醫院搭乘936公車。對於自己日前從中壢監理站搭公車前往中壢火車站，因此引起綠營關注，甚至還被嘲笑一事，羅智強不諱言說自己真的是傻蛋，「但桃園通勤族的辛苦，不正是需要一個傻蛋市長親身體驗嗎？」

羅智強透露，其實當時梁為超就有告知走路就能從中壢監理站前往中壢火車站，但因為他沒有搭過桃園公車的關係，才會決定一起進行體驗，自嘲「然後，就被笑是傻蛋了」。

羅智強的粉絲也都力挺，說「苦他人之苦的市長，來日則會帶給桃園人的幸福，我桃園人支持智強」、「不用管那些消遣者，世上最無聊」、「傻蛋精神就是懂努力，無所畏懼向前行！」「初來乍到難免不熟，但走過基層後誰能跟你比？一步一腳印，踏實走每一步，辛苦了！」