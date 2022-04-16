桃園市陳姓宗親會16日在中壢區舉辦理監事聯席會議，總會長陳傳民率歷屆幹部，宣布力挺立委呂玉玲爭取國民黨桃園市長提名。呂玉玲說，該她承擔，她絕對不會退縮迴避。雖尚未鬆口參選，言下之意就是已經表態。

呂玉玲表示，她從政以來，宗親會就給她相當大協助，桃園是她的家，她在這裡生長，桃園也是她的根，絕對希望桃園能更好。對於外界點名她參選桃園市長，呂玉玲說，感到相當榮幸，若該她承擔，她絕對不會退縮迴避，呼籲大家一起來努力，打拚桃園的未來！

呂玉玲也說，最近許多關於她被點名參選桃園市長的流言蜚語。她說，過去3屆立委選舉也有很多惡意與不實批評，但也一一挺過來，並為鄉親、國民黨守住平鎮、龍潭區立委。呂說，雖然她沒閃亮的個人特色，但她會拚、肯拚。呂玉玲強調，她這些年紮實地方服務以及為鄉親爭取的政績，都是她打拚為桃園的證明。

因呂玉玲丈夫是市議員陳萬得，陳姓宗親會表態力挺呂玉玲。陳傳民表示，近期有很多對呂玉玲被點名參選桃園市長的負面批評，很多都不是真的，他與宗親都對這樣的惡意批評感到不平！希望力挺呂玉玲爭取國民黨提名。他說，呂玉玲3屆立委任內做事認真，低調行事，是走遍桃園與鄉親一起努力的客家妹。樸實無華不代表「低調就是無名」，宗親也會力挺陳家媳婦。