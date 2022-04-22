廣西選出中共二十大代表 習近平全票當選 19:052022/04/22 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平。（資料照／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月21日至22日，中國共產黨廣西壯族自治區代表會議在南寧召開，會議選舉產生廣西壯族自治區出席中共二十大的代表。在廣西參選、中共中央提名的代表候選人習近平，以全票當選中共二十大代表。 今日上午，大會舉行正式選舉。據報當大會宣佈習近平在選舉中以全票當選二十大代表時，全場爆發出長時間熱烈的掌聲。 廣西有250多萬中共黨員、15多萬個基層黨組織。 擬參選桃園市議員 鄉民女神自爆確診 CT值曝光 大陸第2艘075兩棲攻擊艦「廣西號」曝光 #廣西 #習近平 #當選 #全票 #參選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暫退居第二線 應勇仕途待觀察 04:102022/04/21 焦點新聞 鄭宏輝表態參選新竹市長 林智堅：不急著掀底牌 12:062022/04/21 政治 勞工朋友的標竿 陳羽宣、陳世耀敬業樂群獲肯定 16:192022/04/21 生活 劉米山初選落馬 喊暫緩大新營區提名 16:532022/04/21 政治 博鰲論壇 習近平提全球安全倡議 04:102022/04/22 產業財經 賴香伶參選桃園 藍營：民眾黨缺宗親基本盤 打空戰得靠柯P 18:402022/04/21 政治 博鰲亞洲論壇年會開幕式 習近平提全球安全倡議 11:172022/04/21 兩岸 綠高市黨部主委截止登記 僅許智善1人參選 17:532022/04/22 政治 雲林虎爺會爐主僅2歲 淡定率團遶境 04:102022/04/22 生活新聞 習近平：各國同乘大船 企圖把誰扔下大海都不可接受 11:392022/04/21 兩岸 2歲幼兒當虎爺轎班會爐主 參加媽祖遶境成焦點 18:292022/04/21 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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