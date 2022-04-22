4月21日至22日，中國共產黨廣西壯族自治區代表會議在南寧召開，會議選舉產生廣西壯族自治區出席中共二十大的代表。在廣西參選、中共中央提名的代表候選人習近平，以全票當選中共二十大代表。

今日上午，大會舉行正式選舉。據報當大會宣佈習近平在選舉中以全票當選二十大代表時，全場爆發出長時間熱烈的掌聲。

廣西有250多萬中共黨員、15多萬個基層黨組織。