法律扶助基金會桃園分會第7屆分會長就任儀式22日舉行。（基金會提供）

法律扶助基金會桃園分會第7屆分會長就任儀式22日舉行，由代理會長執行秘書鄭文傑律師將印信遞交監交人法律扶助基金會董事長陳碧玉轉交給新任會長、律師沈朝標，完成交棒工作。

法律扶助基金會是司法院捐助設立，其成立宗旨是為保障經濟弱勢者的訴訟權，並讓弱勢者在訴訟天平上取得立足點的平等，不致讓公平正義傾斜於優勢者之一方。包含桃園地方法院院長李國增、桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利、桃園律師公會理事長丁俊和、桃園市政府法務局副局長董瓊華、家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷出席觀禮並致詞。此外長期與基金會合作的社福團體如越南移工移民辦公室、勵馨基金會、更生保護會、犯罪被害人保護協會、天使心家族社會福利基金會、桃園市聲暉協進會等皆派員出席共襄盛舉。

新任分會長沈朝標是法律事務所主持律師，也兼任王少柏慈善基金會董事長，長年擔任桃園市平鎮警友會的副主任、揚生慈善基金會董事。他致詞時表示，當初受王少柏先生取之社會用之社會的理念感召，很榮幸擔任了王少柏慈善基金會的董事長，隨後又獲得法扶桃園前會長江松鶴律師推薦擔任桃園分會長的職務，秉持初衷，心想若能善用自己的兩個身分，結合資源，一方面使更多弱勢民眾得到法律扶助的資源，另一方能有效運用王少柏慈善基金會的善款，從而產生更多。

加乘的效果，創造雙贏。而從交接資料中看出法扶桃園分會2021年案件量已高達1萬六千多件，且還隨著桃園人口增加而有增加的趨勢，希望將來除能讓更多弱勢民眾獲得扶助的幫助，更重要的能一併提昇法律扶助工作之品質。