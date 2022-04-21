國民黨台北市議員羅智強表態參選桃園市長後，在桃園勤耕基層，他今天(21日)在臉書透露他生病了，症狀還蠻嚴重的，發燒、畏寒、全身痠痛，好像被車子撞了一樣，後來做了快篩，幸好是陰性。

羅智強21日在臉書貼文表示，他生病了，這一次症狀還蠻嚴重的，昨天下午忽然上吐下瀉，還發燒、畏寒、全身痠痛，好像被車子撞了一樣的感覺；回到桃園的住處仍然腹瀉不已，一整個晚上都是坐在馬桶上，早上吃了一些腸胃藥，症狀減輕很多，但是完全沒有食慾，覺得很虛弱。

羅智強說，他直到剛剛才吃了一片土司，配一杯加了維他命的白開水，補充了一點熱量，算是過去24小時的第一餐。

羅智強還在留言區補充說，助理幫他去買了快篩，在桃園找了好幾家店都沒買到，後來還是台北的助理開車送下來，到了半夜才拿到快篩，還好是陰性。

前高雄議長許崑源的女兒許采蓁留言表示：「小強哥，好好休息一下，有健康的身體，才能好好為人民打拚啊！」網友也紛紛說，「加油！祝早日康復」、「議員加油，要拚，身體也要顧，加油，支持您」、「保重身體、出門在外防疫為重」、「來日方長，必須比氣長！方向走對，總有抵達目標的一天！人生勝負，不由一場競爭決定，凡事要趕，不要急，身體重要，要保重，氣不要亂了」。