賴香伶帶職參選桃園市長搞雙標？ 柯文哲這樣說

民眾黨桃園市長初選結果由現任立委賴香伶出線，但黨內先前曾酸藍綠「帶職參選的政治文化」，如今似乎被打臉，遭外界質疑是雙標。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今說，因為黨內這些要去參選的人，其實都是黨內徵召，所以目前沒有辭職參選的計畫。

賴香伶稍早受訪也說，過去大家認為帶職參選就是辜負選區選民，但她服務桃園市民的需求與服務並不會中斷，目前沒有辭職考慮，因為職務能透過選舉機制，擴大服務跟效益，身份是加成的，並非職務戀棧，會繼續扮演不分區立委的角色。