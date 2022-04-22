民眾黨桃園市長黨內初選昨結果出爐，立委賴香伶擊敗秘書長謝立功勝出，將代表民眾黨參加年底選戰。但過往民眾黨曾酸藍綠「帶職參選」的文化，因此賴的出線引發網友討論是否辭職參選議題。對此，賴香伶表示，目前沒有考慮辭職。

在2020總統大選，民眾黨當時在2019年10月臉書發文稱，在台灣政治史中，「帶職參選」似乎已是家常便飯，不論是縣市長跑去選總統、立委去選縣市長，或是縣市長突然變成內閣，其名單可說是族繁不及備載，在長期由藍綠所把持的政壇中，政治人物對此早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義。

不過，桃園市長結果昨出爐，民眾黨在臉書發文卻這樣表示，民眾黨2022桃園市長參選人出爐，由立法委員賴香伶披掛上陣，期盼在桃園引入參與式民主，參與推動城市創新，秉持理性、務實、科學的精神，完善交通、托育及勞工政策，為桃園市民帶來更好的生活。此文一出，有網友馬上狠酸：「賴委員該辭職了吧」、「辭職參選我就支持，不能自己打臉自己吧」？

對於是否帶職參選議題，賴香伶今早受訪表示，目前現有的規劃是服務桃園選民跟市民的公職身分，民眾黨現有的5名立委都是不分區立委，不是區域性立委，過去大家認為帶職疑慮，就是辜負選區選民，但她相信，自己的公職角色可以讓更多桃園市民認識她，且服務桃園市民的需求也不會中斷。

賴香伶直言，目前沒有考慮辭職，因為職務可透過選舉機制來擴大服務跟效益，她認為這樣的身份是加成的，這並不是職務戀棧，而是在職務與職志考慮上有效益。至於外界的批評，賴香伶稱，會虛心的傾聽。