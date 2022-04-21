台灣民眾黨今天通過提名立委賴香伶參選2022桃園市長；民進黨桃園立委鄭運鵬認為，民眾黨政黨支持度與黨主席柯文哲當下受歡迎程度有關，這是民眾黨未來要面對的瓶頸，對民進黨而言，顧好經濟、疫情、施政滿意度最重要，不急著提名。

年底桃園市長這局呈現藍綠白三腳督情況，不過，目前藍綠人選仍未明確。

民進黨部分，桃園市長被點名人選包括，衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，另外，前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等人都有表態爭取。

民進黨秘書長林錫耀先前對外說明，北北桃這三都連動性、複雜度與重要性都高，民進黨一方面不急，另一方面希望多觀察，以靜制動，不必太早出牌。

鄭運鵬今天受訪指出，恭喜並祝福賴香伶；年底這局不管各黨派誰，都希望在桃園是正面、良性的競爭，他與賴香伶在立法院共事2年多，相信賴香伶有這樣的特質，她會是正面選舉、良性競爭的人，不是負面、分裂攻擊的選舉。

不過，鄭運鵬也說，民眾黨的政黨支持度，和黨主席柯文哲當下受歡迎程度有關，這是民眾黨未來要面對的瓶頸與挑戰。

鄭運鵬認為，民進黨在中央、桃園雙重執政，不需要提名這麼早，對民進黨來說，顧好經濟狀況、疫情狀況、施政滿意度這3件事最重要，到年底時，不管桃園市長是3個人、甚至超過3個人競爭，民進黨好不好選，都與經濟、疫情、施政滿意度這3件事有關。

鄭運鵬說，他不認為民眾黨提名後，藍綠誰會因此得利，因為台灣政局變動很快，不必抱著有利或不利的態度，各自派出最強的人，正面良性競爭，其他由選民決定，「好壞各自承擔、選舉互相祝福」。

另外，桃園地方人士分析，民眾黨過去在桃園沒有什麼基礎，派出賴香伶，到底會對桃園市長選舉造成什麼影響，目前看不出來；從台北來看，藍白合但也互相競爭，理論上應該是對綠比較有利，但問題是，在桃園真的很難評估，不知道會拉到哪邊的票，搞不好根本沒有意義。

桃園地方人士說，很多人會從政黨支持度的民調推估可能的票數，但以首長選舉來講，不見得是有效的評估，因為從西瓜效應來看，選民也會考量想投的首長人選會不會當選、投出的票是否有意義；地方人士說，現在離年底投票還有一段時間，國民黨與民進黨兩邊候選人都還沒出來，現在談選情影響，還太早。