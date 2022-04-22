國民黨中常會20日通過提名金門縣縣長楊鎮浯參選連任，本欲爭取提名的國民黨立委陳玉珍也出席相挺，展現團結之意。對此，媒體人羅旺哲直言，金門這局比「桃園亂局」更令人關注，陳與黨主席朱立倫等人舉手團結的一幕，不僅展現了「政治的風度」，其空戰實力、地方與國會表現、各項努力都不輸任何人，這次的表現將帶給選民深刻印象，也為自己贏得掌聲。

羅旺哲20日在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發文表示，比起桃園亂局，讓他最關注的，就是金門這一局。當黨中央確定提名楊鎮浯之後，大家都聚焦，本來也有意參選的陳玉珍，她的態度會如何？也許會選擇迴避或「另有盤算」？不料在黨中央中常會上，她竟然出現了。

羅旺哲指出，陳玉珍站在朱立倫旁邊，跟著一起舉起手、呼口號力挺楊鎮浯，會後不少黨內同志向她加油打氣，陳雖表現賣力，卻仍可感覺得出她有些失落。面對記者提問，陳更笑稱「在國家跟金門鄉親面前，個人意願微不足道」、自己「不委屈」、「脫黨不是我的選項」，並強調會為今年其他縣市的參選人輔選。

對此，羅旺哲認為，陳玉珍將成為藍營今年的「輔選天后」，畢竟網路聲量、媒體關注度，陳玉珍的空戰都比楊鎮浯強，而在金門地方上的服務、國會表現，她的努力也不輸給任何人；選舉是一時，政治人物每一個決定、每一次的動作，都可能影響給選民的印象，這次展現的風度，陳玉珍已為自己贏得掌聲。