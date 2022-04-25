華視頻出包比照中天關台？ 陳耀祥：還沒有那麼嚴重

在新聞畫面跑馬出現「共軍導彈襲台」、「大屯山爆發」等錯誤快訊後，華視昨（24日）又把行政院長蘇貞昌頭銜誤寫成「總統」，引發爭論。被質疑是否將比照中天關台撤照，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（25日）認為，「華視還沒有到這麼嚴重」，是否是假訊息也要大家共同認定。陳的回應曝光後引發不少網友火大痛批「雙標 」、「這還不嚴重」？

昨天午間新聞，華視圖卡又凸槌，把蘇貞昌頭銜誤寫成「總統」，華視馬上刊登道歉啟事，稱是製圖人員疏失，並立即更正。華視昨晚發布懲處，原製播部經理兼任副台長蔡明達加重懲處，免兼副台長外記大過兩支。

華視出包是否涉及散播假訊息？陳耀祥強調，是否為假訊息要依照法定程序去認定，若有違法就處罰，至於是否到撤照問題，這必須要經過討論，但他認為，就目前調查所得的資料，「還沒有到這麼嚴重的程度」，是否為假訊息也需要大家共同認定。

對於陳耀祥的說法，不少網友在相關新聞下方留言，其中有些報導就有超過400則留言，有人批「這個黨每天都讓我覺得好笑（雙標黨）」、「對啦，顏色對了都沒問題」、「NCC只會雙標可以撤了」、「這還不嚴重？」、「都說阿共打過來，造成人民恐慌了 …… 這還不很嚴重？」