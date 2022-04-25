華視接連出包，不只發生誤植跑馬燈快訊，昨又發生誤植頭銜等，被質疑是否將比照中天關台撤照，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥認為，中天基本上有自己的問題，「華視還沒有到這麼嚴重」，是否是假訊息也要大家共同認定。

立法院教育及文化委員會將在今針對「公共電視新聞片庫資料遭誤刪」、「華視新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息」要求文化部等相關單位進行專案報告並赴備詢，而已雙雙請辭的公廣董事長陳郁秀與華視代理總經理陳雅琳將出席。

華視連續出包，是否將比照中天撤照？陳耀祥說，中天基本上來講，自己有問題，而華視內部的問題來講，NCC在第一時間就派人去進行調查，如果有違反《廣播電視法》的相關規定的話，他們必須依法去懲處，而這個程序還在進行當中。

華視出包是否涉及散播假訊息？陳耀祥強調，是否為假訊息要依照法定程序去認定，若有違法就處罰，至於是否到撤照問題，這必須要經過討論，但他認為，就目前調查所得的資料，「還沒有到這麼嚴重的程度」，是否為假訊息也需要大家共同認定。

對於華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200百萬標案出訪做獨家新聞惹議，陳耀祥認為，此一標案依照《預算法》的規定檢視，目前看規定沒甚麼問題，而立法院的監督，也是由立委依照職權進行。