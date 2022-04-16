國民黨桃園市長人選紛擾陷入空降與在地爭議，已表態參選的台北市議員羅智強引發黨中央、地方不滿，他則是在近日展開通勤上班之路，想要身體力行去感受、去完備城市公共運輸。他今(16日)早在臉書透露這一個月來的心聲，也就是「內外交迫」，而這一路關心力挺始終不變的就是無黨籍立委高金素梅。

羅智強在臉書表示，今天要和高金素梅再回復興爺亨部落，兌現為5月桃套袋的承諾，這一個月，「我可以說是內外交迫，對政治冷暖感觸尤深」；他也說，而這一路關心力挺始終不變的就是高金素梅，如人飲水，冷暖自知，謝謝高金素梅。

羅智強最新心情曝光後，引發網友關注，不少人亦紛紛留言指出，「患難見真情。羅議員加油」、「我雖然沒有投票權(非桃園籍)但精神上絕對支持你，加油」、「羅議員堅持做對的事，走對的路，選民都看在眼裡」、「堅持到底就對了」、「高金是最讓人尊敬的立委，她一個人就抵得過10個國民黨的不分區」、「政治這條路真的難走辛苦啦」。

至於國民黨桃園市長人選到底會派誰，據《中國時報》14日報導指出，黃國園黨部主委蔡忠誠13日說，空降、在地二分法對國民黨是種傷害，需要在地耕耘才會被接受，目前正在整合陸、空及地方聲音，相信在這1、2周內在地就會找出最強參選人，提名得因地制宜，地方黨部會尊重黨中央的提名機制。