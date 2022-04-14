國民黨新北市議會黨團今舉行書記長暨黨團幹部交接儀式，書記長由周勝考交接給新任書記長廖先翔，副書記長由蔡淑君、洪佳君、金瑞龍交接給劉美芳、蔡健棠、江怡臻，財務長則由白珮茹交接給王威元。

議長蔣根煌表示，新北民眾在疫情期間安心正常的生活，是議會責無旁貸的責任，考量疫情，這次議會黨團大廳交接儀式，調整為併同黨團會議於內部舉辦，不特別公開進行。

主委黃志雄主指出，今年是選舉年，黨部提名第一階段將就選情單純選區，近期就會提名完畢；第二階段則大約5月底前提名完成，務必達成年底議員連任、提名當選的目標。

新任書記長廖先翔表示，他是本屆黨團最年輕的議員，幹部很多也都是第一任的議員，感謝所有黨籍議員給新團隊服務與付出的機會，這代表國民黨要縮短與年輕人的距離不是中央的口號，更是落實到地方的現在進行式，將來會花更多的心力在青年世代所關心的議題，包括性別、勞動、教育、永續、能源、新創等等，期許團隊能翻轉對國民黨的刻板印象，讓市民覺得投給國民黨議員是正確的選擇，能夠在年底選舉爭取更多席次。