大陸全國僑聯副主席盧文端、香港選委盧文端今（19日）在報章撰文，指香港特首選舉是討論香港未來發展的大平台，不同背景人士就香港發展集思廣益，有利推動良政善治，相信也是北京樂見。

盧文端提出對香港特首選舉的幾點觀察。他認為，新特首必須有維護國家安全和社會安定的堅定意志及能力，指這是最重要的條件，沒有之一。他指出，面對複雜多變的國際形勢和風險，香港特首必須無懼外國制裁施壓，堅定捍衛香港和國家利益的「鐵漢子」。

盧文端指出，北京對港府主要官員有實質任免權，相信北京將支持新任特首組建一支聚集經濟、房屋、民生等各方面精英的管治團隊，帶領香港抓緊機遇加快發展。

他說，北京指導香港發展，可確保特首施政顧及長遠發展和重大政策具連續性。另外，在選舉制度下，非建制派人士向特首參選人表達不同背景市民的訴求，將成為特首選舉的新形式，「特首選舉是討論香港未來發展的大平台，不同背景人士就香港發展集思廣益，有利推動良政善治，相信也是北京樂見」。