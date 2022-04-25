香港特首選舉唯一候選人李家超昨（24日）表示，香港的新聞自由一直存在，不需要用「捍衛」字眼。香港記者協會主席陳朗昇今（25日）回應，目前新聞自由非常脆弱，仍然需要捍衛，並指，他正認真思考其是否續任主席，因親建制輿論針對記協的其中一個最大目標，似乎是他本人。

陳朗昇指出，新聞自由雖然字面上受《香港基本法》保障，但從過去幾年發生的事可以看出這些只是「條文的保障」，實際上非常脆弱，一樣需要大家捍衛，情況如司法獨立一樣，即使仍然存在，但受到衝擊就需要捍衛。

香港記協上周六召開特別會員大會，討論機構前景及去向，當中涉及解散門檻。陳朗昇指，具體討論內容不便透露，但該會議是為聆聽會員意見，尤其根據過往一些經驗，親建制媒體發動輿論機器後，可能會伴隨一些執法行動，不希望要到發生事情後才急忙決定，目前要先有一些討論，不過目前沒有時間表作什麼方向性的決定。

陳朗昇說，總體來說，支持保留的會員普遍認為記協有一定歷史，對行業及對香港都有重要價值；傾向解散者主要是擔心執委安全。陳朗昇個人認為，雖然有人會認為記協可做的事不多，但舉例指較早前「Now新聞」記者提問遭譴責事件，有記協講一句公道說話，已經相當有價值。

香港記協6月將換屆，親建制輿論其中一個針對的焦點，是陳朗昇前「立場新聞」的背景。陳朗昇指，目前不曾聽聞如果他不再續任記協主席，會對機構前景有什麼影響，但承認「有認真思考續任問題」，因親建制輿論針對記協的其中一個最大目標，似乎是他本人，「我之前沒想過不做，但看見一個情況都好像是這樣（針對他本人）」。