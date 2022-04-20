自中央流行疫情指揮中心宣布，4月22日起必須打滿三劑疫苗才能進入健身房之後，長期健身並已是專業健美選手的男星李沛旭，連日來對新規定大表不滿，認為健身房總遭到汙名化，強制打第三劑極度違反人權，呼籲重視「健身權」。而另一位健身房業者豪哥則強調，沒有人會去用舌頭舔健身器材，不會比餐廳更危險，強調去健身房的人都很重視健康，並問：「有些人因為健康狀況不能打怎麼辦？」

健身房業者豪哥受訪談到這個議題表示：「我是覺得有點被針對，因為你看像餐廳，確診數這麼高，用餐時間不會少於健身時間，餐廳當然是吃飯、用嘴巴，你有看過健身房哪個人用舌頭去舔器材的嗎？所以依照安全性以及這些確診數據來講的話，我會覺得匪夷所思。」

（影片來源取自《中時新聞網》若有移除請見諒）

對於要施打滿三劑並攜帶小黃卡才能健身的規定，豪哥批：「我比較想知道政府對這方面的風險評估是依據什麼，假設健身房是最近疫情破口的話，那我覺得這是有必要的，但是並沒有。因為據我上網看的資料，其實餐廳染疫的人還比較多，包含捷運，那為什麼要針對健身房？」，他認為邏輯不通，認為去健身房的人其實都很重視健康，他問：「有些人因為健康狀況不能打怎麼辦？」。

健身系藝人李沛旭則在臉書發文表示，健身房對別人來說，可能是可有可無的娛樂或消遣，不運動的人一輩子不會踏入的地方，由於無關痛癢，輕視為近似於八大行業之一的項目。但對於選手以及健身相關產業人員，健身場所是賴以生存的必要區域，「就像你們任何一種職業，捍衛的生存工作權利一樣重要。」