女星邵雨薇外型甜美氣質清新，戲劇表現受到大批粉絲喜愛，是許多人心目中的女神；她去(2021)年推出首本個人創作，從演員斜槓當作家，又與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，可謂愛情事業兩得意。邵雨薇常在社群分享生活，她今(19日)曬出健身照，呈現直角形狀的背肌曝光，驚呆網友大喊「帥！」。

一直以來都有健身習慣的邵雨薇，今(19日)在IG分享最新狀態寫道：「最近不是在拍戲，就是在拍戲的路上，與健身」，還說：「沒什麼照片能分享，就看看我的小酒窩吧。喔，這次有成套運動服」，並附上兩張健身照，原來所謂「小酒窩」，是指她背部肌肉炸出的精實線條。

畫面中邵雨薇穿著成套運動裝，一邊賣力操作健身器材，一邊炸出精實背肌，手臂上不見絲毫贅肉，還有令人稱羨的「直角肩」，讓網友看了忍不住讚嘆：「這背肌，愛了」、「帥」、「背肌很好看」、「妳把身材線條練的很漂亮，不會太強壯過了頭」，9小時獲2.1萬讚。

日前邵雨薇曾分享一則爆笑崩潰日常，透露親姊的婚禮和徐若瑄演唱會剛好同一天，被她形容為「人生最崩潰的二選一」，貼文當場釣出徐若瑄本人回應，後來兩人在《佼心食堂》節目中連線，徐若瑄大方承諾未來願意擔任邵雨薇的婚禮歌手，也願意在邵雨薇忙完姊姊婚禮後，再直播唱給她聽。