北一女高材生蔡瑞雪曾赴南韓當練習生而受到關注，近日她則積極往戲劇圈發展累積作品。蔡瑞雪今(19日)透露從18日晚上開始就覺得喉嚨緊緊的，還有一點鼻塞；她一開始以為只是普通感冒，還吃了感冒藥，結果快篩發現呈現陽性，讓她當場嚇到哭，趕忙衝到醫院進行PCR篩檢。

北一女神蔡瑞雪今(19日)在限時動態發布自己快篩陽性，也透露「昨晚開始就有點喉嚨緊緊的」，還有點鼻塞，她說：「以為是普通感冒，吃了感冒藥，立即快篩，呈現陰性」；另外也說隔天還是喉嚨痛，為了以防萬一再度快篩檢測了一次，結果轉為陽性。

蔡瑞雪第二次快篩陰轉陽。（圖／取自蔡瑞雪IG）

蔡瑞雪快篩兩次後呈現陽性，她說：「當下很緊張，嚇哭，立刻跟家人說，也自己待在房間，撥打1922，後續步行至附近醫院篩檢」，也說自己正在急診室等待，準備進行進一步PCR檢測，確認自己是否確診感染新冠病毒。

蔡瑞雪篩出陽性嚇哭急奔醫院。（圖／取自蔡瑞雪IG）

蔡瑞雪在醫院排隊排了1個小時，等待時她相當煎熬。由於她喉嚨相當不舒服，她貼了痠痛貼布緩解，「我覺得蠻有效的。」她利用排隊等待的空檔，在社群網站發文向大家說明此事，現在也只能繼續慢慢等待，希望大家都能平安健康。