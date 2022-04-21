陳庭妮、胡宇威在1月公開戀情，陳庭妮手上還套2克拉鑽戒，胡宇威也開心證實求婚成功，升格當準夫妻的小兩口，舉手投足都散發幸福的氛圍，身為準新娘陳庭妮也不吝嗇在網上分享大小事，她昨（20日）就在網上曬出一系列街拍0修圖照，身穿極短褲的陳庭妮，真實下身線條全都露，她還幽默直呼：「不要被我騙了」。

照片中，陳庭妮身穿寬鬆帽T搭配極短牛仔褲，大方露出一雙纖細美腿，陳庭妮鉛筆腿又細又長，畫面相當不科學，陳庭妮也直白說：「找到對的拍照角度跟重心位置還是蠻重要的。到底為什麼第一第二張照片腿可以看起來這麼長啊，明明每張都是無修圖」，陳庭妮還自揭：「後面的比較接近真實尤其是最後一張。不要被我騙了」。

陳庭妮大方自揭美腿真相，不過仍吸引網友直呼：「超正的 明明腿就又長又美 不要騙我」、「大長腿正妹 最後一張特別自然可愛！」、「妮本來就腿長啦」、「最後一張也好看 都是大長腿」。

32歲陳庭妮與39歲胡宇威自2012年起接連合作《真愛趁現在》、《真愛黑白配》等戲傳出緋聞，男帥女美的組合成功塑造螢幕情侶形象，直到1月13日陳庭妮與胡宇威曬出親密貼臉照公開戀情，胡宇威隨後更公開喜訊、證實求婚成功，小倆口還特別選在1點14分發文，時間是「1314」，諧音「一生一世」，而胡宇威雖然已向陳庭妮求婚成功，不過兩人目前則不會先登記結婚，也強調女方還沒有懷孕。