如果近期能出國，他會毫不遲疑的飛去西班牙放自己一個長假。Rimowa Classic黑色行李箱5萬1600元，可替換式輪組5490元、可替換式把手1萬140元、皮革吊牌2540元。綠色Neverstill手拿包1萬5400元。（服裝提供LV，攝影石智中）

藝人胡宇威近日家庭事業兩得意，除了去年年底求婚成功愛情長跑多年的女友陳庭妮外，近日新劇《親愛的亞當》也開播在即，劇中他飾演基因編輯改造成功的多金帥氣的集團富二代，雖然多金帥氣的人設與他形象也相符，但他對基因改造這個想法確有不同見解。他提到只要是為人父母，沒有人不希望自己的子女成人中龍鳳，當所有的缺點都能透過基因編輯排解，那麼人性注定失去它的獨特性。

出道多年，歌手與演員的轉換之間毫無滯礙，但好奇問他這兩種身份哪一個對他來說比較困難？他笑說每個身份都有它的難處，但現在他喜愛演戲多過唱歌這件事。雖然自己也夢想過站在舞台上開個人演唱會，但現階段自己想先把演員的身份扮演好。外表陽光看起來什麼運動都會的他，也私下跟我們說他的潛水運動經驗也是靠演戲學來的。跟著劇組上課實習，但實際下水可說讓他吃足苦頭，花了點時間才克服水下恐懼。「這也是我覺得當演員最困難的部份，只要是角色需要的設定就得做到完美。」

拍照當日，他笑稱當日掛在身上配件之一的Rimowa Personal勾起他過去搭機時的美好回憶，當我們終於可以期待露出一線曙光的出國旅行時，好奇問他現在最想去的國家是哪裡？他笑說西班牙，而選擇西班牙的主因則是它美好的菜色，「在世界各地都容易吃到西班牙菜，但我還是想去最正統的發源地吃上一次，如果可以的話，帶著另一半去西班牙渡假吃吃喝喝，也是一件很抒壓的事。」而Rimowa身為旅行箱界的翹楚品牌，在近幾年旅行困難時期，仍舊推出不少深具新意的創意設計，如可供自家登機箱體供換的8色不同輪系與7色不同把手，透過不同顏色的排列組合，打理出自己的街頭時髦造型。

Rimowa Never Still火鶴紅色卡夾6100元。（Rimowa提供）

Rimowa Never Still Flap墨綠色翻蓋後背包5萬2700元。（Rimowa提供）

Rimowa Personal鋁鎂合金硬殼手拿包3萬7400元。（Rimowa提供）

RIMOWA Never Still黑色公事包3萬9500元。（Rimowa提供）