指揮中心深夜發出公告，不論確診個案或同住隔離者，只要生命危及都可透過防疫計程車、親友、步行等方式前往醫院。新北市長侯友宜表今天表示，尊重中央指引，能讓流程更順暢是最好，地方在執行上若碰到哪些困難，會再反映給中央。

侯友宜說，中央跟專家學者討論訂定的指引，是地方執行上，目前指引尚未收到，讓流程更順暢當然是最好，地方尊重中央指引 。

侯昨曾疾呼中央要修改傳染病相關制度，他今天再說，最大困難就是居家隔離及整個匡列過程，在確診通知流程中，文書作業緩慢，民眾等待隔離書可能要等2到4天，基層同仁執行上人力、物力無法接得上，讓民眾耗時間等，當然會有不安。

侯認為，系統改變及快速方式簡政便民，是非常重要的一環，大量案件進來，減輕第一線沒有必要的文書作業與電話聯繫，希望中央彈性調整。

對於兩歲男童家屬指衛生所電話打不進去，新北市衛生局長陳潤秋指出，居家隔離人數急劇上升，電話線滿載，已持續增派人力、擴線。

至於後續是否有相關檢討，陳潤秋表示，這件事情地方、中央都在檢討改進，新北也請土城醫院院長黃璟隆帶領新北相關專家提出兒科就醫指引，今天中央也會有兒科專家對流程全面探討，一起持續優化送醫流程。