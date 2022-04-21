西班牙總理桑切斯(Pedro Sánchez)和丹麥首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)在星期四抵達烏克蘭，隨後2人走訪基輔西邊，曾經激烈交戰的小顉博羅江卡(Borodyanka)，對於戰爭慘況感到震驚。桑切斯隨即承諾，會提供烏克蘭更多軍事援助。

桑切斯在個人推特上發布他的烏克蘭之行影片，他與丹麥總理弗雷德里克森，在烏克蘭的歐盟-北約一體化副總理史特凡尼希娜(Olhga Stefanishyna)的陪同下，一起走訪博羅江卡。

丹麥西班牙首相走訪烏克蘭小鎮 對戰爭慘況感到震驚

桑切斯在推特上表示：「在博羅江卡街頭目睹普丁戰爭的恐怖和暴行，令我深深感到震驚。我們不會讓烏克蘭人民獨自奮戰。」

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.



No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

桑切斯已宣布，將提供烏克蘭200噸的軍用物資，其中包括 30 輛卡車和 10 輛輕型車，這批物資會先以船運的方式，運往波蘭港口，再用火車送入烏克蘭境內。在此之前，西班牙已經用11架飛機，運送給烏克蘭反坦克榴彈發射器、彈藥和輕機槍等裝備。