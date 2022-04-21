疫情指揮中心宣布3劑令，要求上健身房民眾需要完成第3劑疫苗接種，引發業者反彈。對此，「館長」陳之漢表示，他很贊成打三劑，但是也喊話政府應該要有配套，認為政策上路太倉促，他說「是不是要有配套比較好配合，不是說叫你怎樣就怎樣，這樣會帶給企業、消費者龐大的困擾」。

館長表示，不能打的人怎麼辦，已經打兩劑的人不能急於打第三劑，政府應該要有配套，健工、World Gym等健身房都有出來開記者會。他雖然支持政府打三劑的政策，但認為要有相關配套，企業才比較好配合。

他說，比如說民眾有病不能打、剛打完第二劑要等多久，這些會員權益在哪裡，健身房要採請假還是扣費，政府都沒有一個回應，體育署也是沒回應，他曾打電話問體育相關局處，但對方也是說剛剛才知道，這樣就很囧，沒有任何配套。

館長說，健身房3劑限令10多天內宣布就很糟糕，支持政府官員的防疫，防疫也做得很好，但是做一個政策不能這樣，民眾不能打疫苗或是有很多原因，那到底怎麼做，業者要怎麼做也沒說，就說反正就打三劑，這樣是有點誇張。