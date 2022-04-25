27歲南韓女星頌樂（Solar）是人氣女團MAMAMOO隊長，她以渾厚又富有磁性的嗓音擄獲大批粉絲的心。去年開始積極健身的頌樂，也不吝秀出好身材，昨(24日)她在有282萬粉絲追蹤的IG上一連曬出4張照片，只見她穿上胸前狂挖10洞的緊身衣，大方展現胸前美景與腰腹線條，吸引45萬多人按讚，不少網友直喊：「姐姐快把衣服穿好」、「姐姐也太辣了吧」。

頌樂昨(24日)在IG分享一組中空裝美照，只見她放下一頭長髮秀出精緻五官，肩背太妃糖色腋下包，身穿駝色挖洞短版上衣，搭配卡其色系工裝褲，中空地帶露出柔美腰腹線條，對著鏡頭擺出4種不同風情姿勢；最吸睛的是短版上衣的設計巧思，從領口開始一路挖洞挖到下襬，總計有10個不同大小的橢圓或圓圈中洞，讓頌樂能盡情展現最驕傲的身材部位。

頌樂以裝滿紙箱的倉庫為背景，做出叉腰、雙手向後束髮等動作，像是展現出工作中也能如此火辣的魅力，自信的神情征服所有粉絲。大批網友紛紛嗨喊：「這太辣了寶貝」、「我們容仙（頌樂本名金容仙）今天也很耀眼呢」、「好像更瘦了，要注意身體健康」、「這種美貌是真實存在的嗎」。

頌樂為了打造好身材付出許多努力，去年她就在自己的YouTube頻道上自曝，為了拍攝健美雜誌，3個月內積極管理每日飲食，幾乎不碰任何碳水化合物，並搭配高強度運動；結果不但體重掉了7公斤，還成功練出驚人的「川字腹肌」。但是當照片拍完後，頌樂為了獎勵自己狂吃高熱量食物，她說：「從醒來到閉眼睡覺的時間，無時無刻都在吃」，短短的3天內就胖回原本體重，還自嘲：「腹肌早就變成西瓜了」。