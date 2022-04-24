「台版三上悠亞」林莎外型亮麗身材火辣，天使臉孔讓她被封為「無害女神」、「國民初戀」，在IG享有90.4萬的高人氣。今年元宵節她衝去台南鹽水接受蜂炮洗禮，日前還化身拆彈專家穿上防爆衣，敢於體驗刺激的魄力堪稱「林大膽」。林莎今(24日)在IG大曬比基尼福利照，飽滿雪白的UU讓綠色胸衣「包不住」，讓粉絲們鼻血狂噴直喊「太辣太可愛了」。

日前林莎與好姊妹「呆萌女神」元元（吳婕安）與好友一同參加時尚雜誌所辦的野餐日活動，只見林莎身穿松花綠色純手工編織比基尼， 下身搭配白色繫繩雪紡披紗與橘色厚底涼鞋，展現80年代復古風，幾位美女以絕美花飾為背景拍照，林莎更開心嗨喊：「期待野餐日好久了」。

林莎不但露出飽滿雪白UU，讓綠色胸衣包不住她超犯規的好身材，屈腿坐在地上時更大曬絕對領域，讓所有粉絲看了狂噴鼻血，讚道：「好美喔～」、「這也太漂亮了吧！ 編織的感覺也很有特色」、「戀愛了」、「這套泳裝超美」、「林莎真的美麗又成熟」、「林莎太正ㄌ，好愛」、「好看」、「林莎真的太辣太可愛了」、「好水噢」、「這泳裝真心美」、「很健康可愛」，不到半天獲5.4萬讚，刷了無數排眼冒愛心，全都被林莎的美電暈。

林莎近期實體寫真書《莎甜苦辣》、《2022super Lisa林莎》寫真月曆日前全部秒殺完售；她在寫真書中以「吃」來連貫，呈現不同面貌的自己，好姊妹「元元」曾PO火辣內頁替她大力宣傳，畫面中林莎全身赤裸入鏡，只用奶油遮點，白皙肌膚、渾圓翹臀全放送，魅力無法擋。