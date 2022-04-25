匿名論壇PTT表特版，不時會有驚人正妹現身，鄉民廣大力量影響，經常會有正妹因此爆紅，近來IG部落客饒詩婕(Jie)，穿上比基尼照片，被網友PO上表特版，大秀過人S曲線身材引發討論，她長相精緻甜美，長髮烏黑秀麗，還張著兩顆水汪汪的大眼睛，噴發出一股迷人仙氣，網友們都被她美到暈頭轉向，直喊：「太猛了啦～！」表示已愛上新一代表特女神。

網友們被饒詩婕美貌都給暈倒了。(圖/饒詩婕 IG)

饒詩婕IG上有很多漂亮照片。(圖/饒詩婕 IG)

校花級正妹饒詩婕，在IG一口氣曬出10張比尼基辣照，站在白牆前拍照，周圍還有漂亮花草圍繞，穿上深V設計綠色比基尼，兩片胸衣用圓環給扣住，心機露出圓弧外緣，大秀寸寸雪白肌膚，緊身設計包裹住水蛇蠻腰，性感身材大方被展示出來。在套上復古印花罩衫，輕輕挽在手臂，對著鏡頭隨意擺拍，美麗身姿令人留下深刻印象。

照片傳上PTT後，網友都愛上她的美貌，饒詩婕本尊看到這則表特文後，釣出她本人在她自己IG限時動態表示，感到有些受寵若驚，她是早晨朋友傳來訊息才知道的，她也透露在接觸美胸按摩後，才鼓起勇氣穿上比基尼泳裝，謙虛聊到身材有多好，但確實有長大，也絕對更有自信了，謝謝大家喜愛她，隨後對網友放送愛心。

饒詩婕笑容甜美，身材又超級好，成為新一代表特女神。(圖/饒詩婕 IG)

網友們在留言區寫下：、「泳裝裡的人太好看了啦」、「好身材一覽無遺」、「笑容真的好甜美啊，每次都看不膩」、「比太陽還辣啊」、「哪來的美少女」、「超美的啊，笑容超棒」、「寶寶太辣太美了」、「真材實料」、「好猛哦」對饒詩婕的好身材，留下驚嘆評語。