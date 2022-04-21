中天新聞主播張若妤外型氣質甜美，主播台上形象專業又端莊，私底下的她更是超會穿搭的女神級網美，並常在社群上分享自己的生活。張若妤之前曾玩搞笑梗說「甜不辣，我才辣」，曬出躺在浴缸背對鏡頭裸露香肩的美照；日前她更尺度大開穿比基尼「美背全露」，罕見的性感出鏡電暈粉絲，紛紛敲碗喊：「請保持正面！」。

張若妤日前在IG難得秀出超越「微性感」的辣照，畫面中可見她身處觀光飯店的頂層露天游泳池，身穿背後繫繩的紅色比基尼，露出整片美背雪白肌膚，氣質美女主播瞬間尺度大開；當鏡頭拉近可見若妤燦笑的側臉，似乎對自己罕見展露裸背性感略顯靦腆，但隨即雙手將長髮撩起秀出魅惑風情。

張若妤寫道：「誰說人生一定要保持正面...有時候背面也不錯啦…(吐舌)」；粉絲看了被電暈，紛紛刷起眼冒愛心讚道：「求正面（若妤： 咳… 妳不是常看嗎）」、「求煮麵（若妤：要計時，不能糊掉）」、「美」、「寶貝來個正面（回：怕會暴動，哎呀亂講話）」、「超級無敵美」、「偶爾負面情緒一下也不賴(笑)」、「不行，必須正面」、「我就想看正面」、「期待正面迎擊」、「鼻血噴了」、「正面人生才有高峰」、「立馬參與暴動！（這不是若妤啊～」、「太犯規了啦!」、「看若妤報新聞, 就能見到正面~哈哈哈哈哈」，對這難得的火辣出鏡讚不絕口。

張若妤私下生活是個喜歡煮飯的人妻，她曾在主播開箱系列中秀拿手好菜，像是滷雞肉豆干、日式鮭魚等，近日她則力推中天快點購的海皇干貝醬，並分享個人專屬優惠代碼cti717。目前她除了排班播報及主持《姐的星球》外，也會在晚間10點的新節目《中天Super夜線》亮相；此外，因為若妤經常與紅貴賓愛犬Lucky一同亮相，也成為推薦新專題《毛球烏托邦》的最佳人選，用溫暖的嗓音帶領觀眾一同進入愛寵世界。