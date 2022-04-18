去年疫情嚴峻，導致屏東縣芒果通路受阻，中華郵政提供快捷優惠運費（俗稱「二打一」）協助農民，如今傳出優惠運費將取消，民進黨立委鍾佳濱、郭國文、許智傑今（18日）舉行記者會表示，今年芒果產量少3成，盼可以繼續維持優惠運費。中華郵政則回應，朝正面規畫、圓滿處理。

鍾佳濱表示，以去年愛文芒果專案快捷優惠運價為例，限定芒果產季期間內至郵局寄送，運費分別為：單一件「4公斤以下 110 元」、「4至7公斤120元」、「7至14公斤150元」、「14至19公斤200元」等4個級距。

若農民將兩箱 6 公斤芒果綑綁起來、寄送到同一地址，郵局可將其視為單一物件，俗稱「二打一」僅收150元運費，相較兩箱6公斤運費240元，優惠不少。感謝中華郵政公司伸出援手，提供愛文芒果專案快捷優惠運費，並擴展到屏東全縣皆可收受，緩解芒果農的困境。

許智傑表示，農民真的很辛苦得看天吃飯，針對農民寄送二打一的包裹方式，是否可以以外頭包塑膠袋，或者讓兩件看起來像一件等方式寄送，給予農民方便，也避免造成第一線郵政人員的困擾，希望能創造雙贏。

郭國文表示，目前今年芒果已經受到極端氣候影響，導致銷售量下降，甚至需要農委會的救助補貼才能彌補虧損，希望郵局不要增加農民負擔，今年能繼續比照過去的優惠方案，以免造成農民困擾。

中華郵政公司發言人陳敬祥說，以往「二打一」的情況，有些包起來不完整，上下兩層失散，上面有收件人，下面卻不知寄給誰，聽到農民和委員反應此事後，朝正面規畫，讓農民、委員的期待能圓滿處理。