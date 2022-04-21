行政院在今天的行政院會拍板「氣候變遷因應法」草案，但提出的《氣候變遷因應法》中，除了碳費無下限外，更明定提出自主減量計畫可以申請優惠費惠費率，對此，綠色和平專案主任洪昇邦指出，行政院新版本弱化氣候變遷因應法的功能，此將讓總統蔡英文盼望一年的淨零路徑，只會走到賤賣台灣氣候的終點。

根據今天行政院所公布的草案，並未納入碳費起徵地板，綠色和平表示，這完全無視國際推行有效碳定價的倡議，更提出自願減量享優惠費率、多元抵換等方式，大開優惠後門給企業方便。此將使碳費的減碳經濟誘因大減，「氣候變遷因應法」恐淪為企業得利，民眾買單的法案。

洪昇邦說，國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（WorldBank）皆認為，碳費若要有效誘使企業減碳，必須在2030年達每噸2000元新台幣；但行政院今公布的碳費原則可以抵換專案、先期專案及自願減量專案獲得的碳權抵減，再度降低排放源對外部成本內部化的責任。如此一來台灣減碳全靠自願行動，一次減碳多重優惠，完全本末倒置，也將導致台灣2050淨零之路遙遙無期。

最後綠色和平再次強調，此草案即將進入立法院審查階段，促請立法委員在條文內明確規定不低於每噸300元的碳費下限、積極的調升軌跡，並設計具公信力的監管機制，在目標嚴重落後時能適度加嚴管制力，才能將手段與目標進行掛勾，讓淨零台灣得以務實實現。