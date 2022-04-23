大陸四川一名網友日前進行街訪直播，在路上遇到一名女子，詢問她結婚時男方應拿出多少聘金，女子竟回覆「1億人民幣（約4.5億新台幣）」，更表示自己顏值高且身材好，沒錢人配不上她，讓不少網友看傻眼。

成都一名女子自認顏值高且身材好，男友拿出1億人民幣娶她非常合理。(圖翻攝自/新浪新聞)

根據《新浪新聞》報導，四川成都一名網友日前在個人社交平台進行街訪直播，當時遇到一名穿著削肩背心的女子，當得知對方還是單身後，便詢問她擇偶條件，「假若男友欲向你求婚，要給出多少聘金才合理？」，豈料女子竟回覆1億人民幣，讓觀看直播的網友全傻眼。

受訪女子表示，自己夢想就是嫁入豪門，因此男友拿出1億人民幣的聘金很合理，「我要找男友肯定會找有錢的，我喜歡開勞斯萊斯的男生」，直呼自己不僅顏值高，而且身材又很好，因此不可能看上沒錢的對象，「他們既然沒有錢，憑什麼資格來娶我？」。

直播主播接著問「男友每個月應賺多少？」，女子則表示，男友月薪必須20萬人民幣（約90.2萬新台幣），才能養活得了她，因為她每個月生活費高達8萬人民幣（約36萬新台幣），而這一段訪問也引發網友討論。不少人表示「漂亮不能當飯吃吧！當你老了，富豪丈夫就可能會另尋新歡了」、「看樣子她可能一輩子單身了」，也有人認為，這可能是直播主播刻意安排的橋段，主要就是吸引網友關注。