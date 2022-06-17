世界之大無奇不有，大陸山東省煙台市海面上，近日出現一條綿延數十公里的「金箍棒雲」；無獨有偶，美國俄州辛辛那堤也出現了狀似「海嘯衝上天」的奇景，遠方天空的雲朵猶如準備席捲而來的海浪，震撼畫面讓眾人看了嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，美國網友「@fooman141」近日在知名論壇《Reddit》分享一段不尋常的影片，畫面中可見，巨大的雲層朝著原本空蕩蕩的街道，整齊劃一的滾動著，乍看之下猶如海嘯一般，朝人群席捲而來，讓目擊民眾當場嚇壞了，直呼「我在下面想像這是海嘯，過去從未見過這樣的雲」。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，網友們紛紛留言回應「這我站在下面看到會尖叫」、「世界末日？」、「我曾經在開車時也看過這樣的雲，它就像巨大的海浪朝我們衝過來，實在太震撼了」、「那些雲看起來有夠超現實的」。

除此之外，山東煙台近日也出現了一條綿延數十公里的「金箍棒雲」貫穿天空，讓網友看了嘖嘖稱奇，紛紛猜測是不是世界末日要到了。事實上，這條「金箍棒雲」正式名稱為「滾軸雲」，現身之際代表即將會有狂風暴雨現身，2019年3月時，台中港就曾出現一條長度超過100公里，橫跨台灣海峽的滾軸雲。