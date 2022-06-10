許多裝置藝術會透過懸掛大型物件，吸引眾人目光，菲律賓日前就瘋傳一張電動機車被電纜纏住後懸掛半空的離奇照片，讓網友看了嘖嘖稱奇，不解重量不輕的電動機車到底是怎麼掛上去的，畫面看起來險象環生。

綜合菲律賓媒體報導，事發地點位於棉蘭島拉帕桑（Lapasan），本月7日一輛本田XRM 125電動機車，被許多條電纜纏住後，懸掛在半空中，且電纜看起來鬆鬆垮垮的，下方又是人來人往的馬路，要是電動機車突然掉下來，後果恐怕不堪設想。

報導指出，這輛電動機車原本停放在路邊，是一家機車行的展示商品，事發當天，一輛大貨車行經此處時，不慎撞上電信公司的電纜，導致電線杆出現傾斜，連接的電纜因而鬆動下墜，並勾到了電動機車。當貨車駛離時，電纜立刻復位，順勢將電動機車扯上半空，便形成這幕奇景。

據悉電動機車店的老闆並未表態是否會對肇事貨車究責，坦言自己也是第一次遇到如此離奇的事情。不少網友見狀後，紛紛打趣笑說「抓到了！機車行違停」、「不曉得會不會收到違停罰單」；不過也有人認為，事情發生後，此處已經爆紅，何不直接當作景點，發展旅遊業。另外也有網友擔心安全問題，指出電纜架設位置太低，明顯高度不足，當局應該嚴加檢查。