高雄市第六家共享運具ATR共享機車上線。（高雄交通局提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市共享運具截至今年4月已經累積達423萬使用人次，除了原有的共享汽車、共享電動自行車、共享電動機車及YouBike2.0公共自行車之外，光捷股份有限公司已向市府交通局申請核准營運共享電動機車，成為高雄市第6家共享運具業者，即日起在捷運青埔站、五塊厝站投入20輛共享電動機車提供服務。

除了威摩科技(WeMo)、和雲行動服務(iRent)、其昜電動車科技(Urda)、睿能數位服務(GoShare)、夠酷比(Gokube)，高雄市目前又有第6家共享運具業者取得營業許可提供服務，光捷股份有限公司(ATR共享機車)已向市府交通局申請核准營運共享電動機車，即日起於高雄捷運青埔站及五塊厝站各投入10輛全新輕型共享電動機車。

ATR共享機車還與與高捷公司合作，將租還地點特別設置於捷運站旁，透過共享運具與大眾捷運系統結合，可大幅提升大眾運輸服務範圍。

光捷(ATR)加入後，合計共投入100輛共享汽車、2665輛共享電動機車、1200輛共享電動自行車提供服務，服務範圍涵蓋左營區、鼓山區、三民區等15個行政區。加上1086站高雄YouBike2.0，高雄市成為擁有公共自行車、共享電動自行車、共享電動機車、共享汽車的多元共享城市。

經統計，高雄市共享運具截至111年4月累積達423萬使用人次，未來交通局將持續鼓勵共享運具業者至風景遊憩地區及偏郊地區投車，以擴大營運服務範圍，以及逐步降低私人車輛持有率及使用率，以減少停車需求，釋放有限的城市空間。

為了強化管理共享運具營運情形，交通局依據《高雄市共享運具發展管理自治條例》辦理共享運具稽查作業，每季定期稽查共享運具營運情形，包含是否依規定停車及避免集中停放等，會要求業者限期改善。