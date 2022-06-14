通膨升息及大陸封控政策為產業增添變數，不過導線架廠長科*(6548)營運未受到太多衝擊，長科*董事長黃嘉能表示，車用及工控產品比重大幅提升，目前公司產能還是滿載，下半年是平淡中帶樂觀，營運繼續增長的機率很高，全年營收及獲利可望再創新高。

長科*今天舉行股東會，俄烏戰爭、通膨升息及大陸封控政策，衝擊消費性產品需求，一年多來處於供不應求的半導體產業也開始出現產能鬆動，不過，受惠於車用及工業產品比重攀升，降低了消費性產品需求不佳對長科*下半年營運的影響。

黃嘉能表示，大陸能耗雙控及清零政策，讓今年第1季的大陸市場呈現兩極，低階產品下滑約30%到40%，但高階國外客戶產品狀況很好，就終端市場來看，目前較差的產品為NB、TV及消費性產品，車用相對穩定，過去我們消費性產品佔比約60%，車用及工控約佔40%，我們現在的策略是車用優先，最近車用及工業佔比已逾70%，讓公司產能維持滿載。

長科*今年第1季稅後盈餘為7.01億元，年增1.96倍，每股盈餘為1.87元，累計前5月合併營收為61.17億元，年增30.02%。

黃嘉能指出，導線架產業還是不錯，下半年價格相當平穩，我們公司不僅第2季會創下單季新高，下半年營運持續增長的機率很高，今年的重頭戲是獲利，預估今年獲利成長幅度將高於營收，全年業績可望再創新高。

法人預估，長科*今年合併營收可望年增20%到30%，獲利有機會較去年成長40%。

長科*今天股東會通過2021年財報，2021年合併營收為127.92億元，年增32.18%，稅後盈餘為17.14億元，年增1.22倍，每股盈餘為4.81元。