法國食品巨頭達能(Danone)一名高階主管表示，公司正在刪減產品種類，以達成削減成本目標。

由於疫情導致的運輸危機，以及近期的俄烏戰爭，從原油到包裝紙等成本越來越高，食品製造商正在抵抗成本不斷上升的局面。另外在通膨高漲情形下，消費者也在勒緊褲帶，減少購買量，猶豫於高價產品。

達能銷售主管Ayla Ziz說，我們必須開始習慣於通膨，而公司正在減少品種產品的變化，這表示，達能同一產品在超市擺設的種類範圍和變化將減少，例如達能的優格產品，消費者在產品大小或口味選擇上，將會縮減，不再是各式口味和大中小包裝可供選擇。

Ziz說，減少產品變化，將有助於降低產品成本。達能正與客戶一起評估，看看有哪些產品，可以減少多少變化。

而簡化產品範圍，意味者可以犧牲掉一部分產品線。而這並不是說抽掉整個產品線，而是產品的簡化。此也可以讓零售商管理少樣的產品，降低庫存管理成本。

Ziz並沒有指出那些產品將成為標靶目標。

Ziz也表示，達能還在投資開發軟體，協助公司將產品價格精確定價到消費者能夠接受的水準。