金門今(26)日新增91例新冠確診，累計4771例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(26)日新增91例新冠確診，累計4771例。確診個案數未見明顯減少，讓民眾感到憂心。縣府再次呼籲尚未完整接種疫苗的鄉親，應儘速前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種，以提升保護力與防止發生重症。

縣府說明，金門今日新增91例新冠確診，累計4771例。目前收治中69例，其中無症狀或輕症59例，中症9例，重症1例；確診者居家照護673例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者157人，目前居家隔離297人，解除居家隔離146人。

縣府表示，即日起至7月31日止，65歲以上(含55歲至64歲原住民)尚未完成接種COVID-19疫苗民眾，施打任一劑疫苗可領取500元(含)以下衛教品及每人2劑快篩試劑，請尚未完整接種疫苗的鄉親，應儘速前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種金門今(26)日新增91例新冠確診，確診累計4771例。