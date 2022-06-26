現年41歲的好萊塢知名女星娜塔莉波曼（Natalie Portman），出道多年憑著甜美臉蛋與精湛的演技奪下許多演技大獎，成功站穩影視圈，也是不少影迷心中的女神。而7月6日又有新電影《雷神索爾：愛與雷霆》即將上檔的她，先前在片場工作時的側拍畫面也流出，「驚人的身材變化」令網友們全傻眼。

由克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演的電影《雷神索爾》即將在7月推出第4集，而先前曾在《雷神索爾》、《雷神索爾2：黑暗世界》中飾演「女雷神」的娜塔莉波曼，在第4集中也將回歸電影中，令粉絲們相當期待。

近日網路上，也開始流出娜塔莉波曼在電影拍攝時的片場側拍照，只見當時的她穿著一件酒紅色的寬鬆T恤搭配牛仔褲，壯碩又結實的手臂線條與她過去纖細的身材曲線相差甚大，令大陸網友看到後相當驚訝，紛紛留言「一直覺得國外不刻意追求偏瘦體型，女演員有肌肉不驕氣挺好的」、「我原本以為她是帶肌肉套，想不到是真的肌肉」、「奧斯卡影后為了契合角色都這麼拼與敬業，太佩服了」、「姊姊太厲害了」、「這才是真正的演員」、「從沒看過這樣的娜塔莉波，太敬業了」獲得一致好評。

事實上，《雷神4》的劇照公開後，就有不少人注意到娜塔莉波曼驚人的身材變化，她受訪時也透露，她在2020年秋天、電影開拍前，就與健身教練合作，花了10個月的時間針對手臂、肩膀等大量露出的部分訓練，積極雕塑身材，這樣觀眾才會有意識地覺得她真的「變大隻」。另外，娜塔莉波曼還提到劇組為了不讓只有160公分的她站在182公分的克里斯漢斯沃身邊看起來太過嬌小，在拍攝過程劇組不斷發揮創意排練走位，並搭起約30公分的步道，讓她走在前面，但畫面中卻完全看不出來，相當有趣。

不過娜塔莉波曼近日出席電影首映會時，身上的肌肉已明顯「消風」不少，再度回到先前的女神模樣，令網友們大感佩服。

All the usual characters on YouTube and Twitter are trying to start a rumour, that Natalie Portman is wearing fake muscles.



She's not.



I bet none complained back in the day when Mr. Fantastic wore a completely padded suit to try and hide his slim frame. pic.twitter.com/R7nms8oqVI — Michael Malone 🌈 (he/him) (@obtainedmage) June 23, 2022

natalie portman on the set of thor: love and thunder pic.twitter.com/JWftjOCiu7 — mcu content (@mcucomfort) June 25, 2022