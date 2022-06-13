美國31歲饒舌女歌手阿澤莉亞班克斯（Azealia Banks），出道以來就以誇張又火辣的舞台造型受到眾人矚目。而日前他受邀參加邁阿密的LGBTQ演唱會「Wynwood Pride」時，不僅遲到了2個小時，上台後還瘋狂抱怨主辦單位，之後甚至直接在舞台上「露出雙峰」，讓台下觀眾全看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，阿澤莉亞班克斯日前受邀前往邁阿密的LGBTQ演唱會時，竟大遲到了2個小時，令台下歌迷不斷在推特上發文抱怨自己花錢卻看不到歌手表演。之後終於等到阿澤莉亞班克斯上台，而她一現身就以超火辣的「露奶裝」現身，大秀飽滿雙峰與凹凸有致的身材曲線，令台下觀眾大噴鼻血。

但當阿澤莉亞班克斯一表演完4首歌曲就開始大肆抱怨起主辦單位，透露自己過去一個半月以來一直被主辦單位更動演出時間，一下說她最大咖，一下又說她不夠大咖，讓她感覺自己很像被耍，因此在台上直接不悅表示「我真的很不想來這裡，我也已經嘗試了，但真的很難」，接著麥克風就被切掉，讓她更加不爽。

台下部分觀眾也累積了許多不滿的情緒，不斷向她咆嘯、發出噓聲要她下台甚至朝她噴水；也有另一半的粉絲大聲鼓勵她，但阿澤莉亞班克斯仍持續抱怨，與台下觀眾對嗆，最後甚至把麥克風丟下轉身離開，令現在一片混亂，留下滿臉震驚和憤怒不已觀眾。

阿澤莉亞班克斯結束表演幾個小時後，於推特上發文表示，自己表演多年都有明確說明對乾冰極度過敏，因此多次要求主辦單位只要她上台就不要噴乾冰，但當天的主辦單位卻不斷噴乾冰，讓她一度頭暈站不穩，直呼這是她人生以來最嚴重的一次過敏，頭痛快炸掉。

而根據報導，最令阿澤莉亞班克斯不滿的原因，其實她原本表演的時間是前天的10點，卻在當天被延後至隔日凌晨1點才登台，她才會故意遲到至凌晨3點音樂會表定結束時間才出現表達不滿情緒。