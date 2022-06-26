女星陳仙梅於2014年與攝影師老公「印地安」登記結婚後，共同育有2名兒子，她也經常透過社群媒體與粉絲們分享私下的育兒生活。而日前她再度PO文透露自己先前曾交代大兒子要保護弟弟，多加禮讓，沒想到老二卻不停欺負哥哥，讓大兒子近日忍不住反擊傷了弟弟，也將陳仙梅給嚇壞，手足教育也因此引發網友熱烈討論。

陳仙梅25日於臉書粉絲團上，PO出一張小兒子身上有多條明顯血痕的驚悚照，坦言自己對於兒子的教育方式，總是交代大的要讓小的，因為兄弟之間難免會吵吵鬧鬧，才會交代老大「弟弟小，你要保護大」，因此大兒子平時對於弟弟總是多加禮讓，什麼事情都讓弟弟優先。不過，對於事情對錯，她卻認為沒有大小之分，有時候甚至還跟身為長子、長孫的老公印地安，對於兒子教育意見不合的表示「是怎樣？當老大就比較衰嗎？為什麼什麼都要怪他？連弟弟做錯事也要怪哥哥沒做好榜樣？」替大兒子喊冤。

但沒想到天生膽小的大兒子，卻常常被弟弟當成沙包在打，而且不敢還手，即使經過「媽媽授權」，可以適時地保護自己，他仍不敢還手，直到昨日忍耐到達一個限度，當弟弟再度出手推打哥哥時，哥哥這時就直接還手，在拉扯過程中沒剪的指甲就在弟弟身上成了這副慘狀，令陳仙梅看了都心疼，直呼「我希望二兄弟打打鬧鬧長大，越打感情越好！即便將來各自成家，即便將來父母走了，他們也能彼此互挺，一起走下去。不然媽媽是很閒才生第二個嗎….」。

方馨、陳熙鋒、林佑星、廖家儀等演藝圈好友及網友們看到後，也紛紛表示「打得好兇喔」、「我們家四兄弟親身體驗，長大了感情就好了」、「再生個女生兩個哥哥就會一起疼愛她了」、「太狠了啦」、「我覺得哥哥委屈很久也有爆發的一刻！弟弟軟土深掘已久，可能今天有嚇到了」、「真可怕的傷痕！真的媽媽要好好處置此事，否則身心上會受傷！大讓小是愛護，小讓大是尊重，互愛互助，要合理合情啊」。而針對網友詢問兄弟倆事後的感情是否受到影響，陳仙梅則回應「都處理過了！放心！二兄弟不到五分鐘..不...差不多不到三分鐘，二人已經笑著在討論switch怎麼打，媽媽很傻眼」網友們也笑翻。