藝人黃子佼與孟耿如於5月19日迎接女兒「黃玉米」誕生後，就變成「曬娃魔人」，經常在社群媒體上分享私下的育兒生活，與粉絲們積極互動。如今女兒出生才剛滿一個月，黃子佼便表示家中生活有很大的轉變，昨（25）日更曬出家中原本擺放著滿滿藝術品的展示牆表示「尿布牆已經準備好」，再度令網友大開眼界。

黃子佼昨日晚間在社群媒體上發文，表示「謝謝各方好友應援，零歲到十一個月的尿布牆已經準備好，從來沒想過我客廳有一天會變這模樣，背後兩張藝術作品從此只能隱隱約約」。原來，自從女兒「黃玉米」出生後，黃子佼的家中一度就像物流中心一樣，不斷收到好友及廠商們所送來的寶寶用品，得經過一段時間整理才能順利歸位。

而原本十分喜愛藝術品的黃子佼，原本在架上還擺放著珍藏許久的畫作，但現在為了寶貝女兒也只能將藝術品「退居後位」讓出空間，改放親友送來的尿布，形成壯觀的「尿布牆」。

不過，有帶娃經驗的網友看到照片後，也忍不住笑著提醒黃子佼「這數量不到6個月就用完了喔！」、「其實一眨眼就清空了，哈」、「你寫月份寫的太早，這樣連換大一號的機會都沒了，哈，月份都是參考」、「光這些.....不夠撐到0-11個月吧？除非跟布尿布一起用」、「這些撐不到半年的，會說撐到11個月表示真的是新手爸媽」、「只能撐"零"歲吧！哈哈」再度引起熱烈討論。