《婚禮歌手》中新人謝親恩不只逼哭新娘爸媽，王彩樺（左一）也感動落淚。（東森綜合台提供）

王彩樺（左）為《婚禮歌手》第一次在教堂唱歌。（東森綜合台提供）

黃子佼、 Lulu（黃路梓茵）主持的東森綜合《婚禮歌手》第2季即將播出，製作單位正在如火如荼地進行拍攝，日前在台南場的婚禮，邀請到有「台灣濱崎步」封號的王彩樺擔任婚禮歌手，這次她不唱招牌歌曲〈保庇〉，改唱文青女神張懸的〈寶貝〉，一樣秒收服在場觀禮的親朋好友們的心，成功為新人留下一生中最重要的美好回憶。

王彩樺這次擔任婚禮歌手，首度在教堂開唱，歌聲獲得全場新人親友們熱烈的歡呼聲，氣氛超歡樂。但王彩樺當天以一身大紅亮片勁裝搭配三太子的髮型，唱著張懸的〈寶貝〉，整體視覺上太過衝擊眼球，讓黃子佼忍不住吐槽：「竟然有人唱這麼文青的歌穿亮片的（衣服）。」還強調「很少人這樣子的」，表示當天有幸觀禮的親友都賺到。

當天新郎、新娘在「謝親恩」儀式時，新娘吐出對父母從小到大的養育之恩，這不僅讓新娘的父母、家人哭成一團，感人的氛圍也使全場不少嘉賓紅了眼眶，一旁的Lulu和王彩樺也被感動到淚流滿面。

身為人母的王彩樺，也忍不住有感而發地說：「聽到新娘謝親恩的致詞，想到之後若女兒結婚，就特有感覺。」不禁憂心起以後一雙漂亮女兒出嫁時的場景。《婚禮歌手2》9日起每周六晚8點在東森綜合台首播。