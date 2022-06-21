黃子佼今（21日）出席羅慧夫顱顏基金會活動，他透露他與該基金會有很深的淵源，原來就讀社工系的孟耿如先前曾在此實習，過去他也曾到基金會接送；談到第二胎的計畫，他表示自女兒黃玉米在上月19日出生後，想要二胎的孟耿如就有些動搖，夫妻倆已有10多天沒有討論二胎的事，「經歷生產、陣痛、坐月子這些辛苦事情後，她有點改變想法。」黃子佼也表示不管孟耿如做任何決定，他都給予尊重。

黃子佼透露喜歡大家庭的孟耿如一直都想要小孩，自2019年就積極帶他進行身體檢查 ，進行備孕，「沒想到會拖這麼久，19年檢查沒問題到21年才懷孕，經歷這麼多年的折騰，她有一點動搖了，發現這件事沒有想像中的簡單，包括我們一直在看各種檢驗報告，只要看到少一條線、多一條線，壓力都很大。」

自黃玉米出生後，黃子佼成為曬娃魔人，每天下午5點19分準時在臉書分享照片，他將女兒照片形容為子彈，笑說：「我子彈很多啦，可以一路排到8月。」黃玉米的可愛模樣也吸引多人按讚、留言，前女友小S也曾現身祝福，「謝謝，很多藝人都出現了，很少出現在我板上的都出現了，包括吳淡如姐，很開心傍晚下班時，可以療癒到大家。」至於彌月禮是否有送給小S？他笑說沒有耶，並揶揄說「她當初生3個也沒有送我啊！」

一談到女兒，黃子佼就充滿笑容，表示每天都會認真記錄女兒的點點滴滴，「以前不懂父母為什麼要一直拍，現在就發現...我的媽啊，就是會一直拍，會忍不住一直拍一直拍，總會覺得她怎麼跟昨天長不一樣。」

黃子佼日前曾分享母乳口感，並笑說有回春的感覺，他今表示當時會嘗試母乳主要是擔心浪費，「每一滴母乳都很珍貴，所以每次溢乳我們都好心疼，有的時候擠太多，結果孩子喝飽了，母乳就放在那邊，她問我說：『你要不要喝喝看？這個很補！』」他形容口感沒有什麼異味，只有媽媽的味道；此外，他透露孟耿如產後很擔心身材走樣，他也耐心的安撫妻子「沒問題的」、「妳很漂亮」，希望她不要因此影響到心情，他也曾對孟耿如開玩笑說：「妳要拍裸體寫真是嗎？妳胸部、臀部有要給大家看嗎，反正我本人覺得ok，就是ok了。」透露藉由積極的配合、稱讚，讓老婆保持愉悅心情。