温昇豪感謝易智言提拔，希望對方有看見自己的表現。（羅永銘攝）

温昇豪在《夢遊樂園》中飾演的人父宛如打不死的小強。（北影提供）

伊林男神温昇豪憑新片《夢遊樂園》中經商失敗、婚姻破碎的失意人父一角，入圍今年台北電影獎準影帝，他從早期戲劇《犀利人妻》開始，就曾多次演出失意的父親，舉凡出軌人夫、單親奶爸到工作狂老爸都扮過一輪，堪稱「失意人父專業戶」，不過現實生活中他和9歲女兒感情好、教育開明，甚至不擔心女兒的叛逆期。

温昇豪直言：「未來的10幾20年，我們作為父母親將無法給予小孩更多，因為網路世代來臨，什麼東西都能上網查。以前我們很多經驗是承襲父母，她的經驗則是來自網路，我們還能教什麼？只能給予愛。」

他不會用老一輩的教育方式對待女兒，但從小就教導女兒要懂得給予愛跟學習溝通，「不論從哪裡學習，最後是殊途同歸，大家都走一樣的路，要善良、懂得大是大非、有惻隱之心。」

温昇豪在《夢遊樂園》飾演的人父，跟正宮老婆曾珮瑜貌合神離，自己早已在外另組家庭，夫妻倆在女兒面前假裝婚姻幸福美滿，待女兒長大就準備辦離婚。不僅家庭失和，連工作也四處碰壁，他形容這個角色就是打不死的「小強」：「我想像他是個業務咖，這種人一定很油，但他不是壞人，為了讓女兒生活無虞，也要照顧外面的女兒，誰不是在努力求生？」

今年首度入圍台北電影獎，温昇豪並沒有太大的得失心，他最感謝的人是恩師易智言。易智言2006年執導戲劇《危險心靈》發掘他，「詹老師」一角讓他戲路大開，今年易智言擔綱台北電影節主席，温昇豪覺得自己也算以某種成功的形象走到貴人面前，「如果易導覺得他帶出來的弟子表現還不錯，那這樣就夠了。」

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