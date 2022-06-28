翁家明戲裡戲外都是女兒傻瓜。（三立提供）

翁家明（中）、王宇婕（左）、吳婉君在《一家團圓》演父女。（三立提供）

翁家明很同情王宇婕台詞爆炸多。（三立提供）

翁家明在三立《一家團圓》有兩位寶貝女兒王宇婕、吳婉君，是個標準女兒傻瓜，戲外他也是個對女兒沒轍的爸爸，遇到女兒鬧脾氣，翁家明笑說：「就只能投降啦！我對她就是舉白旗了，兒子還可以兇，但女兒實在是沒有辦法」。

翁家明印象中和兒女最深刻的一次爭執，他跟血氣方剛的兒子吵到都快動武了，但沒有真的打起來，後來兒子也知道自己不對，乖乖主動道歉。至於女兒，有次她太晚回家，翁家明罵她：「如果妳覺得家裡這麼不溫暖，要這麼晚回來，妳就不要住這裡！」沒想到她真的要跑出去，差點急死老爸，他就說：「妳先不要出去了，明天再出去！」結果女兒才不管，半夜下雨仍跑出去，他趕緊拿雨傘追出去，完全拿女兒沒轍。

他說與劇中兩個女兒對戲非常有趣，是完全截然不同的感覺，王宇婕角色很瘋，但戲外的她認真又可愛，每次對戲總懷疑她是不是得罪編劇，不然怎麼會寫這麼多台詞給她講，而且越講不清楚就寫越多給她，然後她就會越激動，每天都拚了命背，特別用注音符號、羅馬拼音翻譯成台語，他心疼地說：「她真的很用心，不要說她會發瘋了，我看了也都發瘋了。」可愛的是她每次一NG都會說：「原諒我！爸爸、導播原諒我、大家原諒我。」有時還會很戲劇性地說：「你們讓我死了吧！」笑說她真是個可愛笨女生。

另個女兒吳婉君則背詞很快反應也快，經常是她在提醒翁家明「爸爸你台詞忘了、下句應該要說什麼」，有時他位子走錯、東西忘了帶也靠她提醒，有她在現場，翁家明總覺得很省事不用記太多，反正女兒都會提醒。